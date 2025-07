Morador de rua é morto com várias facadas em Campo Grande

Morador de rua, ainda não identificado, foi assassinado com diversas facadas na noite desta terça-feira (29), na região da Vila Carvalho, em Campo Grande. O suspeito fugiu do local do crime usando uma bicicleta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que ouviu gritos de socorro e ao olhar pela janela da residência onde mora, visualizou o suspeito em cima da vítima.

A testemunha gritou com intuito de que o suspeito cessasse as agressões e isso fez com que ele saísse do local de bicicleta. Um amigo da testemunha tentou persegui-lo, mas não obteve sucesso.

Essa mesma testemunha indicou aos policiais que o suspeito não era conhecido na região e estava aparecendo com frequência na região há dois dias, sendo que nesse período, já havia arrumado confusão com outros moradores de rua e demais pessoas.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, contudo, a vítima não resistiu e faleceu no local. Ele apresentava sete perfurações, sendo atingido nas costas e na nuca.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

