Morador de rua encontrado morto no Itamaracá lutou contra assassino antes do crime

Com cabelos nas mãos e lesões de defesa pelo corpo, o homem encontrado morto no final da Avenida Guaicurus durante a noite de quarta-feira (30), na região do Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, pode ter lutado contra o assassino antes de ser esfaqueado.

Conforme o apurado pela reportagem, a Perícia Técnica e as equipes da Polícia Civil, através da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, fizeram os trabalhos iniciais onde o homem foi encontrado.

Saiba Mais Polícia AGORA: Morador de rua é encontrado morto com pescoço cortado em Campo Grande

Durante as verificações no corpo, encontraram sinais de luta ou tentativa de resistir com lesões, além de fios de cabelo em suas mãos. O material genético foi recolhido e encaminhado para análise, podendo ajudar a identificar o suspeito.

O corpo foi achado em área de mata, por isso não tem câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.

A vítima não portava documentos e, por conta de sua situação, a suspeita é que ele vivia em situação de rua. Porém, essa informação será confirmada apenas no decorrer das investigações.

Além das lesões decorrentes de uma possível briga com o assassino, o homem tinha um corte profundo no pescoço e na região lombar, possivelmente causados por faca.

O caso foi registrado na DEPAC Cepol, como homicídio e será investigado pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa).

