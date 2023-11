Morador de rua esfaqueado durante briga morre no hospital em Três Lagoas

O morador de rua José Antunes Silveira, de 38 anos, morreu seis dias depois de ser esfaqueado em uma briga Terminal Rodoviário de Três Lagoas. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), do Hospital Auxiliadora e teve uma parada cardíaca na noite de terça-feira (21).

Conforme as informações iniciais, a vítima estava no local junto com outros moradores de rua quando acabou entrando em luta corporal com o suspeito, identificado como Luciano Pereira Jerônimo, 58 anos, preso momentos depois da confusão.

José chegou a ser socorrido, sendo levado para o hospital onde ficou intubado. O golpe desferido na região do abdômen atingiu o fígado da vítima. Ele ficou na unidade de saúde internado até a noite de terça, quando não resistiu e faleceu.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

Deixe seu Comentário

Leia Também