Morador de rua morre com suspeita de hipotermia em Campo Grande

Durante a tarde de quinta-feira (15), Nestor Silva dos Santos, de 54 anos, morreu com a suspeita de hipotermia provocado pelo intenso frio que faz em Campo Grande nos últimos dias. Ele chegou a ser socorrido e dar entrada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas não resistiu.

A vítima também apresentava sinais de AVE (Acidente Vascular Encefálico) com morte cerebral e sofria de alcoolismo, estando em situação de rua. Quem procurou a delegacia para registrar o fato foi a assistente social da unidade de saúde.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na unidade por volta das 14h, após ser resgatada e recebido os primeiros atendimentos ainda em via pública, onde foi encontrado caído por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda segundo o registro, foi feito todos os atendimentos possíveis, mas o homem não resistiu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

