Morador de rua morre de desidratação e infecção na Santa Casa

Adevaldo José Oliveira, de 69 anos, morreu três dias depois de ser transferido da cidade de Aquidauana para o Hospital da Santa Casa, em Campo Grande. Ele seria morador de rua.

Conforme o boletim de ocorrência, Adevaldo deu entrada na unidade de saúde da Capital no domingo, dia 7 de abril, depois de ser internado no hospital rural da cidade de Aquidauana. No local, ele havia dado entrada com desidratação alcoólica e infecção na pele.

Durante exames feitos no hospital, foi constado que ele tinha ainda um ferimento no cérebro. Por conta disso, ele iria passar por uma avaliação, para que fosse submetido a uma neurocirurgia.

No entanto, Adevaldo não resistiu e faleceu durante a manhã de hoje. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também