Morador de rua morre dias depois de ser encontrado com sangramento pelo nariz na Capital

Housseman Diego De Matos Soares, de 42 anos, morreu dias depois de ser encontrado inconsciente e com sangramentos pelo corpo em Campo Grande. O óbito aconteceu durante o final da manhã de sábado (14).

Conforme o boletim de ocorrência, a irmã da vítima detalhou que há aproximadamente 20 anos o homem era usuário de drogas e atualmente, estava vivendo como morador de rua na Capital.

No dia 10, ela foi informada pelo Hospital Regional que Housseman foi encontrado caído no meio da rua, desacordado e com sangramentos na boca e no nariz. Ele ficou internado até falecer às 11h23, de ontem.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

