Morador de rua morre um mês após ser esfaqueado em Deodápolis

Rogério dos Santos Morais, de 41 anos, que era morador de rua, morreu no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 km de Campo Grande, um mês após ser encontrado ferido a golpes de faca em Deodápolis.

Segundo o Dourados News, o homem deu entrada no hospital no dia 24 de abril, com múltiplas lesões provocadas por golpes de faca, incluindo ferimentos na face, crânio e tórax. Um dos golpes teria atingido a região do coração e outro perfurado o pulmão.

Ele foi socorrido inicialmente em Deodápolis por outros moradores de rua e, diante da gravidade dos ferimentos, acabou sendo transferido para Dourados, onde permaneceu internado na UTI em estado crítico.

Familiares, que residem em Dourados, só foram informados da internação no dia 28 de abril, após contato da equipe médica do Hospital da Vida.

A causa da morte foi parada cardíaca, registrada por volta das 8h17. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Não há informações sobre a motivação do crime ou a identificação dos autores.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também