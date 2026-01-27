Menu
Polícia

Morador de rua que pode deixar homem cego já tinha passagens por agressões na Capital

Soco rompeu os pontos da cirurgia de transplante da vítima, que potencialmente ficará sem enxergar novamente

27 janeiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Agressão aconteceu em frente a uma clínicaAgressão aconteceu em frente a uma clínica   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O morador de rua, identificado como Leandro Vianna da Silva, de 26 anos, preso em flagrante por agredir um homem, de 44 anos, nesta segunda-feira, dia 26, já tinha 7 passagens pela polícia e todas pelo mesmo motivo: agressões sem motivo.

A vítima estava esperando uma clínica abrir para dar continuidade ao tratamento nos olhos, pois recebeu um transplante de córnea que possibilitou enxergar. Porém, em decorrência das agressões, corre sério risco de perder a visão por completo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o médico que atendeu a vítima contou para policiais e guardas civis que o soco desferido por Leandro na vítima rompeu os pontos da cirurgia de transplante e que o conteúdo do globo ocular extravasou o olho.

Essa situação deve fazer que o paciente tenha dano permanente na visão, voltando a ficar cego novamente.

O morador de rua já tinha passagens sete anotações policiais e todas por lesão corporal com mesmo modus operandi: agressões sem motivo aparente contra pessoas desconhecidas.

Quando foi localizado por equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), Leandro Vianna estava agredindo mais uma pessoa, o que tornou a situação de flagrante, além do fato dele já ter agredido o homem nas primeiras horas da manhã.

Ele foi autuado em flagrante na delegacia após ser conduzido por uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) por lesão corporal e lesão corporal de natureza grave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

