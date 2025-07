Morador de rua tem braço quebrado após ser espancado enquanto dormia na Capital

Morador de rua, de 31 anos, teve o braço quebrado após ser espancado por um suspeito, na noite deste domingo (20), próximo a um comércio, na Vila Planalto, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava dormindo quando começou a receber as pauladas do agressor.

A Polícia Militar esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros, onde ficou constatado que um dos braços do homem foi quebrado diante das agressões. O morador de rua foi encaminhado para a Santa Casa.

Os militares realizaram rondas para tentar achar o suspeito, já que a vítima cedeu algumas características, contudo, o agressor não foi localizado.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil e foi registrado como lesão corporal dolosa.

