Morador de Três Lagoas é alvo de operação nacional contra exploração sexual infantil

Um morador da cidade de Três Lagoas foi alvo da Operação Pharos durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (26). A ação, coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia de Palmas, contou com o apoio das equipes do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e SIG (Setor de Investigações Gerais) do município sul-mato-grossense.

Conforme as informações policiais, a operação tem como objetivo o combate à aquisição, armazenamento e disseminação de material de abuso sexual infantojuvenil na internet, fazendo parte de uma mobilização nacional articulada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas – CIBERLAB/DIOPI/SENASP.

Hoje, foi cumprido mandado de busca e apreensão em Três Lagoas, resultando na coleta de provas digitais e na apreensão de 2 celulares, 1 pendrive e 42 CDs/DVDs. O material será submetido à perícia para aprofundamento das investigações.

A ação é resultado de um trabalho investigativo que identificou indivíduos envolvidos na aquisição e compartilhamento de material ilícito por meio de plataformas digitais. O objetivo é interromper redes criminosas que atuam na exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, coletar evidências para fortalecer os processos judiciais e garantir a responsabilização dos envolvidos.

Os investigados responderão por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujas penas podem chegar a 6 anos de reclusão, além de multa.

