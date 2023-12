Morador de Três Lagoas é morto com facada no pescoço em SP

Homem, identificado apenas como Flávio, foi morto com uma facada no pescoço durante a manhã desta quinta-feira (28), em Castilho, cidade paulista localizada a 30 km de Três Lagoas. O autor do crime, identificado como José Vagner Marques da Silva, de 33 anos, disse que o assassinato aconteceu por conta de um suposto furto de celular cometido pela vítima.

Conforme o site RCN67, ele era morador de Três Lagoas. O corpo teria sido encontrado entorno do almoxarifado de Castilho com uma faca cravada no pescoço. Depois de cometer o crime, o autor andou por cerca de 30km na rodoviária de Três Lagoas.

Ao ser questionado, ele confessou o assassinato. Aos policiais, ele contou que era amigo de Flávio a anos, mas tudo começou a desandar depois que eles beberam juntos no dia 20 de dezembro.

Depois de acordar, José notou que seu celular havia sumido e chegou a questionar o amigo, porém foi informado de um vigia da rodoviária, teria guardado o aparelho para não ser roubado, enquanto José Vagner dormia.

No dia seguinte, o autor teria ido falar com o vigia, quando descobriu que Flávio, teria pego o celular e saído do local. Após alguns dias em Três Lagoas, a vítima retornou para Castilho, cruzando com o homem na rodoviária, local onde tem uma aglomeração de alcóolatras e foi cobrado sobre o aparelho.

Os dois tiveram uma discussão e trocado socos. O homem então saiu pedindo uma faca emprestada aos moradores da região, dizendo que iria cortar uma linguiça. Ele esperou até o momento certo para golpear a vítima, que morreu ainda no local. Ainda segundo o site, após cometer o crime, José Vagner teria caminhado até Três Lagoas, onde já teria morado em bairros como Paranapungá, Oiti e Jupiá, inclusive constituindo família.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

