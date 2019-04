Morador deixa funcionário "pendurado" durante corte de energia

Priscilla Porangaba, com informações do Ver O Fato

Um morador de Pará retirou a escada que um funcionário usava para cortar o fornecimento de energia na casa dele. O trabalhador ficou pendurado apenas pelo cinto de segurança.

De acordo com a publicação do site Ver O Fato, o caso aconteceu por volta das 15h dessa segunda-feira (29). O operador da Centrais Elétricas do Pará (Celpa) estava no local para cortar a energia do homem que não tinha pago a conta.

Após subir no poste usando a escada, o morador saiu de dentro da casa iritado, retirou o objeto e o jogou próximo ao carro da empresa, deixando o trabalhador pendurado apenas pelo cinto do equipamento de segurança.

O morador afirmou que a energia da casa não poderia ser cortada pois estaria ele em dia com o pagamento, a informação não foi confirmada.

O companheiro de trabalho do homem, que também estava no local, ficou aguardando o morador retornar para dentro da casa para recolocar a escada.

O delegado Ricardo Morel, titular da delegacia de Barcarena, informou que o funcionário da Celpa registrou um boletim de ocorrência. Segundo o registro policial, o operário sofreu um corte na mão, durante a ação de retirada da escada pelo consumidor.

