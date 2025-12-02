Menu
Polícia

Morador do Aero Rancho é preso após armazenar pornografia infantil

O homem já havia sido alvo de uma investigação e um mandado de busca e apreensão detalhou a existência dos materiais

02 dezembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Divulgação/PCMS)

Morador do Aero Rancho, de 42 anos, foi preso durante a noite desta segunda-feira, dia 1º, em uma ação da Polícia Militar que cumpria um mandado de prisão preventiva em razão do armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O homem já havia sido alvo de uma investigação, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, que após perícia técnica, detalharam a existência de material pornográfico infantil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi conduzido pela Polícia Militar até a delegacia de plantão e com ele estavam um HD de computador e o celular, apreendidos, que serão futuramente periciados.

Os materiais podem servir para a continuidade da investigação, diante da suspeita de manutenção de armazenamento de pornografia infantil por parte do homem.

Ainda conforme o registro, a investigação foi instaurada e presidida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

O caso foi registrado como adquirir, possuir ou armazenar cena de sexo explícito, ou pornográfica envolvendo criança e adolescente.

