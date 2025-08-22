Menu
Polícia

Morador do RS se muda sem avisar a familia após enchentes e é encontrado em MS

Ele estava desaparecido desde 2024, quando desapareceu durante as enchentes que atingiram o estado

22 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis     atualizado em 22/08/2025 às 15h41
Enchentes no RSEnchentes no RS   (Reprodução/CNN)

Adriano Sandaowski, morador de Canoas que estava desaparecido desde as enchentes de 2024, foi encontrado em Mato Grosso do Sul na última terça-feira (19).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site OSM (O Sul-Mato-Grossense), o rapaz estava sendo procurado pelas equipes da Defesa Civil gaúcha, pois constava no sistema que ele ainda estava desaparecido.

A Polícia Civil afirmou que o homem se mudou para Mato Grosso do Sul logo após os incidentes no estado. Ele então gravou um vídeo para a irmã, detalhando sua decisão.

