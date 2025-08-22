Morador do RS se muda sem avisar a familia após enchentes e é encontrado em MS

Adriano Sandaowski, morador de Canoas que estava desaparecido desde as enchentes de 2024, foi encontrado em Mato Grosso do Sul na última terça-feira (19).
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site OSM (O Sul-Mato-Grossense), o rapaz estava sendo procurado pelas equipes da Defesa Civil gaúcha, pois constava no sistema que ele ainda estava desaparecido.
A Polícia Civil afirmou que o homem se mudou para Mato Grosso do Sul logo após os incidentes no estado. Ele então gravou um vídeo para a irmã, detalhando sua decisão.Reportar Erro
