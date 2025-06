Morador do Tijuca procura motorista de Parati que bateu e danificou seu portão

Motorista de uma Volkswagen Parati branca está sendo procurado após bater e danificar o portão de uma casa, localizada no Bairro Tijuca, e fugir. O caso aconteceu na tarde de domingo (29), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário do imóvel contou para a polícia que o motorista realizou uma conversão a colidiu contra o portão de elevação, danificando-o.

Uma vizinha da casa contou que após ouvir o barulho, chegou a alertar o condutor para que ele parasse, mas não foi ouvida e viu o homem deixando o local sem prestar qualquer tipo de auxílio ou informação.

Diante dos fatos, o dono da casa foi até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde registrou o caso como afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

