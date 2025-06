Morador do Tiradentes é preso por queimar lixo durante limpeza de quintal

Homem, de 44 anos, foi preso ao atear fogo em um amontoado de lixo no quintal da casa em que mora durante uma limpeza. O caso aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (26), no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando avistou uma fumaça preta vindo de uma residência. Ao se aproximar, notaram labaredas com 7 metros de altura nos fundos do imóvel, que estava subindo pelos muros, colocando em risco as casas ao redor.

Quando o morador foi questionado, ele contou que está morando no imóvel há 10 dias e hoje pela manhã aproveitou que estava em casa para fazer uma limpeza. Por não ter onde jogar o lixo acumulado, ele resolveu atear fogo no montante.

Ainda em seu relato, ele explicou que não tinha a intenção de causar um incêndio de maiores proporções ou até mesmo prejudicar a saúde e integridade física de terceiros.

Por conta da altura das chamas, o Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o controle do fogo e rescaldo, para evitar reignição.

O autor foi preso, sendo levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como incêndio culposo.

