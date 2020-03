Vídeo - Confusão no Damha, motorista passa “raspando” em criança, e é agredido a raquetadas

Moradores do Residencial Damha III em Campo Grande se revoltaram contra Ivan Ferreira de Souza Filho, 37 anos, que, no domingo (1º), estaria fazendo manobras em alta velocidade nas dependências do condomínio, colocando em risco a vida de crianças que brincavam no local.

De acordo com o registro policial, Ivan teria quase atropelado uma criança. Ele teria ainda ameaçado os moradores que pediram para ele parar com as manobras. Os outros moradores envolvidos na confusão se chamam Bruno Ribeiro, Fábio Martins e Marcelo.

Ivan teria agredido Bruno com socos e ao ser questionado por Fábio sobre ter quase atropelado o filho dele, Ivan também agrediu Fábio. “Mato você, mato seu filho, mato sua mulher, você não me conhece, sou de Maracaju, tenho dinheiro e arma dentro de casa, seu bosta, seu filho da puta", teria dito Ivan durante a briga.

A própria mulher de Ivan pediu para que os moradores se afastassem porque eles não conhececiam a capacidade do marido que teria muitas armas em casa e era perigoso.

O outro lado

De acordo com a versão de Ivan, ele estava chegando à quadra de Bittênis quando foi abordado por Bruno, Fábio Martins e Marcelo, que o agrediram com socos e raquetadas. O trio teria chegado tirando satisfação com a vítima alegando que ela estaria andando em alta velocidade pelas ruas do condomínio.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por Ivan, a ação só parou quando o segurança conseguiu apaziguar a briga. Os agressores ainda teriam ameaçado a vítima xingando-a de vagabundo e filha da puta.

A confusão foi registrada pelos moradores, assista:

