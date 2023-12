Morador é atacado por cobra jararaca em assentamento de Corumbá

Polícia Em pleno Natal, rapaz é assassinado com vários tiros no Los Angeles

Polícia Esposa encontra marido ferido com dois tiros no Universitário

Polícia AGORA: Filho encontra pai morto a golpes de faca no Taquaral Bosque

Polícia Morador sai de casa, leva tiro e fica com bala alojada em Campo Grande

Polícia Sem comida, menino de 10 anos era agredido e morava na casa do cachorro

Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima foi socorrida pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá. Ele tinha um ferimento no tornozelo direito, causado pelo ataque do animal.

Homem, de 55 anos, foi picado por uma cobra jararaca, durante a manhã deste sábado (23), no assentamento São Gabriel, a cerca de 40 km do perímetro urbano de Corumbá.

Cidade Feriado de Natal: Confira o que abre e fecha em Campo Grande no dia 25