Morador é espancado por grupo e tem casa incendiada no Monte Castelo

Homem, de 41 anos, foi espancado por pelo menos cinco pessoas na madrugada desta segunda-feira (13) em uma residência no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Para piorar as coisas, o morador ainda teve a casa incendiada e antes da propagação das chamas, ele foi socorrido por populares até uma unidade de saúde.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava no imóvel e em determinado momento, o grupo invadiu a casa e passaram a agredir com barra de ferro. Após finalizada as sessões de agressões, o bando incendiou a residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar pelo local, tomou conhecimento que populares haviam socorrido o homem e encaminharam ele para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

A Polícia Militar se deslocou até a unidade de saúde e conversou com a equipe médica, que indicou que o homem estava consciente, mas apresentava lesões na cabeça e no pé direito, precisando ser intubado, pois seria transferido para a Santa Casa.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e durante a investigação do local foi encontrada uma barra de ferro com vestígios de sangue, possivelmente usada pelos agressores.

O caso foi registrado como incêndio e tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

