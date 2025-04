Morador encontra ladrão dentro de casa após chegar do serviço em Três Lagoas

Um ladrão, de 31 anos, foi preso depois de ser pego dentro de uma casa na travessa Tropical, no bairro Lapa, em Três Lagoas. O caso aconteceu durante a tarde de quinta-feira (10).

Conforme as informações policiais, a vítima de 58 anos, chegou em casa e encontrou o autor dentro do imóvel. Ao ser flagrado, o criminoso avançou contra a vítima com um facão, iniciando uma luta corporal. Durante o confronto, a vítima conseguiu desarmar o agressor, sofrendo uma escoriação ao lado do olho esquerdo, enquanto o autor teve um corte na mão esquerda.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o suspeito havia fugido. A equipe iniciou buscas nas proximidades e conseguiu localizar o indivíduo escondido em um terreno baldio na rua Bernardino Rodrigues Montalvão.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

