Morador escuta barulho no portão e encontra bebê abandonado em MS

Uma criança, com cerca de 10 meses, foi abandonada em uma calçada em frente a uma casa em Ponta Porã, a 295 km de Campo Grande. O crime aconteceu na noite do último domingo (14), mas só foi divulado agora. O conselho tutelar acompanha o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador escutou um barulho em frente a sua casa, e ao sair, encontrou o bebê enrolado em uma coberta, dentro de uma caixa de papelão.

Ainda conforme a ocorrência, o homem recolheu a criança, alimentou e em seguida acionou o Conselho Tutelar. O caso está sendo investigado e foi registrado como abandono de incapaz, na delegacia de Polícia Civil do município.

O Conselho encaminhou a criança para um abrigo, onde receberá os cuidados adequados enquanto as investigações prosseguem para identificar os responsáveis pelo abandono.

