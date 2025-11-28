Menu
Morador escuta gritos na frente de casa e encontra homem espancado a pauladas na Capital

Agressões também foram vistas pelas imagens de câmeras de segurança

28 novembro 2025 - 12h39Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima / Imagem ilustrativaCorpo de Bombeiros atendeu a vítima / Imagem ilustrativa   (TL Notícias)

Homem, de 49 anos, foi encontrado ferido em frente a uma residência no Monte Castelo, em Campo Grande, durante o final da noite desta quinta-feira, dia 27.

Quem encontrou a vítima caída no chão foi um morador, que ouviu alguns gritos e decidiu sair para ver o que estava acontecendo, percebendo a presença da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o morador conversou com o homem, que relatou ter sido agredido por um desconhecido com golpes de pauladas. A confirmação do fato aconteceu após a testemunha verificar a situação nas câmeras de segurança.

Ainda conforme o registro, a testemunha relatou para a Polícia Militar, que havia sido acionada, que a vítima estava sentado quando o agressor se aproximou com um pedaço de pau na mão e desferiu os golpes contra o homem.

Devido aos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi acionado e durante o atendimento, foi verificado a suspeita de fraturas na perna esquerda e no braço esquerdo.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e o caso registrado como lesão corporal dolosa.

