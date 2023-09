Morador esquece vela e causa incêndio na residência em Corumbá

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta quinta-feira (7) até a Rua Major Gama com Delfino Scaff, no bairro Guatós, em Corumbá, após uma casa ser incendiada devido a uma vela acesa.

De acordo com o portal O Pantaneiro, por volta das 2h25, a viatura foi acionada para combate de fogo que atingiu dois cômodos. O morador relatou aos militares que esqueceu uma vela acesa próximo de roupas.

As chamas foram extintas pelo próprio morador e vizinhos. A guarnição realizou a ventilação ambiental da casa e rescaldo, para não haver novos focos. Ninguém ficou ferido.

