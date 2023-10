Morador mata homem que invadiu residência em troca de tiros no Coronel Antonino

Octavio Cardoso Domingos, de 38 anos, morreu com um tiro na cabeça no início da noite desta quinta-feira (5) após invadir a casa de um morador, de 37 anos, na região do Coronel Antonino, em Campo Grande. A suspeita é que o dono do imóvel seja um CAC (Colecionador Atirador Desportivo e Caçador) e houve intensa troca de tiros entre ambos.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, os dois homens se conheciam de longa data, tendo a vítima fatal já realizado alguns serviços e até comemorado algumas ocasiões especiais na casa do morador.

Porém, no final da tarde, o morador foi surpreendido com a chegada de Octavio que estava armado com dois revólveres e os apontou para ele, dizendo a frase "bichão, vou fazer uma coisa agora que não tem mais volta, e não adianta correr não porque senão vai ficar pior". Assustado, o dono da casa entrou e ouviu vários disparos serem feitos em sua direção, mas que nenhum o atingiu.

Ele se escondeu em seu quarto, enquanto se armava com a pistola e na troca de tiros, o morador atingiu a cabeça de Octavio. O morador ficou no local até a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e com o passar do nervosismo, afirmou que não soube precisar quantos disparos o suspeito havia realizado.

O homem foi levado para prestar depoimento na delegacia. No local dos fatos, Polícia Civil e Polícia Científica realizavam as inspeções e encontraram 2 projéteis deformados, 1 encamisamento e 4 estojos. Na caminhonete em que o suspeito chegou na residência haviam mais 17 munições de calibre 38 e 56 munições de calibre 22.

O caso foi registrado como homicídio simples e homicídio simples na forma tentada.

Deixe seu Comentário

Leia Também