Morador morre após incêndio na própria residência em Ponta Porã

Elpidio Gonçalves Soilan, de 48 anos, morreu durante a madrugada de domingo, dia 18, após um incêndio atingir a residência em que morava, no bairro Jardim dos Estados, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.
Informações apontam que a vítima tinha dificuldade na locomoção e não conseguiu deixar o imóvel no momento do incêndio.
Segundo informações do Ponta Porã News, Elpidio tinha sofrido um acidente recentemente e ainda não havia se recuperado totalmente.
As causas que levaram ao incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que, inicialmente, descartou uma morte violenta.
O caso será apurado.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Polícia
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande
Polícia
Segunda vítima de ataque de pistoleiros em Ponta Porã morre em hospital
Polícia
Quase um ano após o crime, polícia prende suspeito de homicídio em Tacuru
Polícia
Homem é assassinado a tiros em praça de Miranda
Polícia
Homem mata amigo a facadas após desentendimento por imóvel no Jardim Noroeste
Polícia
Filho matou o pai na frente de crianças e fugiu usando motocicleta no Colúmbia
Polícia
Adolescente pede ajuda a vizinha após ser dopada e espancada por familiares na Capital
Polícia