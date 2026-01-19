Menu
Polícia

Morador morre após incêndio na própria residência em Ponta Porã

Vítima tinha dificuldade na locomoção e não conseguiu deixar a casa

19 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Incêndio destruiu a casaIncêndio destruiu a casa   (Ponta Porã News)

Elpidio Gonçalves Soilan, de 48 anos, morreu durante a madrugada de domingo, dia 18, após um incêndio atingir a residência em que morava, no bairro Jardim dos Estados, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima tinha dificuldade na locomoção e não conseguiu deixar o imóvel no momento do incêndio.

Segundo informações do Ponta Porã News, Elpidio tinha sofrido um acidente recentemente e ainda não havia se recuperado totalmente.

As causas que levaram ao incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que, inicialmente, descartou uma morte violenta.

O caso será apurado.

