Morador põe fogo na própria casa e foge na Nossa Senhora das Graças

Durante o início da noite desta quarta-feira (24), um incêndio em uma residência assustou moradores da Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande. O morador do imóvel teria ateado fogo e deixado o local tomando rumo desconhecido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares ligaram para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar, relatando o fato que não havia ninguém na residência naquele momento.

A polícia esteve no local e visualizou que as chamas atingiram a sala e o telhado da casa, provocando desabamento por conta do calor. Pouco tempo depois, a viatura do Corpo de Bombeiros chegou pelo local e efetuou a contenção do incêndio.

Testemunhas indicaram que o morador colocou fogo na casa e fugiu do local. Uma segunda pessoa explicou que o homem morava sozinho e tomava remédios controlados, quando sem motivos, ateou fogo na residência.

O caso foi levado ao conhecimento da delegacia, onde o caso foi registrado como incêndio.

