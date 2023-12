Morador sai de casa, leva tiro e fica com bala alojada em Campo Grande

No final da noite deste domingo (24), morador, de 21 anos, foi ferido com um disparo de arma de fogo no Parque do Lageado, em Campo Grande. A bala, que atingiu a região pubiana, ficou alojada na coxa esquerda da vítima, que precisou ser internada na Santa Casa.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima explicou que saiu de sua residência e em determinado momento, ouviu estampidos semelhantes a de tiros, quando sentiu que foi atingido na região pubiana.

Ele foi socorrido por populares até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas depois foi transferido para a unidade hospitalar. Após passar por raio-x, houve a constatação de que o projétil ficou alojado.

O homem passaria por exames médicos e cirurgia para a retirada do projétil.

A Polícia Militar foi acionada e conversou com a vítima para tentar buscar detalhes sobre eventuais suspeitos do disparo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

