Morador se irrita com corte de água e atira contra funcionário na Capital

Um prestador de serviços de uma terceirizada, da concessionária de água, procurou a delegacia no final da tarde de quinta-feira (5) para denunciar o caso de um morador do bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, que efetuou um disparo logo após ser informado que a água de sua residência seria cortada por conta dos débitos.

Conforme o boletim de ocorrência, o funcionário chamou pelo morador que ao atender, explicou precisar fazer o corte de água, quando o autor afirmou que na sua casa, ele não entraria.

Mesmo tendo o acesso negado, o funcionário pegou as ferramentas para fazer o serviço na parte de fora da residência, quando naquele momento, o autor disse que se ele cortasse o fornecimento de água, receberia um tiro.

Ao iniciar o serviço, o morador retornou para o interior da casa e saiu com uma pistola na mão, quando o funcionário se afastou e ouviu um disparo. Logo após, o morador deixou o local em sua caminhonete.

O caso foi registrado como ameaça e disparo de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também