Moradora de Aquidauana morre após dias internada com pneumonia

A moradora do Bairro Guanandy, em Aquidauana, Dirce Dias Leite, de 59 anos, morreu após perder uma batalha contra a pneumonia. Ela passou dias internada no Hospital da Santa Casa, em Campo Grande.

Conforme sites locais, Dirce era moradora antiga da região e muito querida nas cidades de Aquidauana e Anastácio, onde construiu boas amizades.

Para o jornal A Princesinha News, o marido da mulher contou que o velório será realizado na manhã deste domingo (15), a partir das 9h, na Central Pax, localizada nos fundos do Hospital de Anastácio. O sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Anastácio, com horário a ser confirmado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também