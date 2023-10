Natural de Costa Rica morre após grave acidente no Paraná

Natural de Costa Rica, Poliani de Souza Borges, de 35 anos, morreu após se envolver em um acidente durante a tarde de sábado (21), na cidade Telêmaco Borba (PR) onde morava com o marido. O motorista que causou o acidente estava bêbado.

Conforme o site MS Todo Dia, ela estava trafegando de moto pela rua Canadá, quando foi atingida por um Volkswagen Gol. Poliani chegou a ser socorrida e encaminhada ao Instituto Dr. Feitosa, onde permaneceu internada até a noite de domingo (22), quando morreu na unidade de saúde.

Durante o registro da ocorrência, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro que constatou a quantidade de 0,87mg/l de álcool no sangue. Ele acabou sendo preso em flagrante e levado para a delegacia do município. Porém, o condutor foi solto após pagar R$ 5 mil de fiança depois de passar por audiência de custódia.

O corpo de Poliani será transladado para a cidade de Costa Rica, onde será velada e sepultada.

