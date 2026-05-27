Moradora de Jardim passa mal após aplicação de PMMA e morre em São Paulo

A moradora de Jardim, Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro, de 48 anos, morreu nesta terça-feira (26) após passar mal depois de realizar procedimentos estéticos em uma clínica no bairro Brooklin, na Zona Sul de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil paulista como morte suspeita, morte acidental e homicídio culposo por possível inobservância de regra técnica profissional.

Roseli esteve em uma sala comercial no edifício Brooklin Office, na Avenida Santo Amaro, onde passou por procedimentos de remodelação glútea e preenchimento na parte posterior das coxas. Em depoimento, a médica responsável informou que foram aplicados cerca de 300 ml de PMMA.

Segundo detalhes do Jardim MS News, após o atendimento, Roseli retornou ao hotel acompanhada da filha, mas começou a sentir dores ainda durante a noite e procurou orientação médica. Na manhã desta terça-feira, apresentou falta de ar, fraqueza, suor intenso e aceleração cardíaca, sendo orientada a retornar à clínica para avaliação.

Durante o trajeto de aplicativo até o consultório, o quadro de saúde piorou. Conforme relato da motorista à polícia, a vítima estava ofegante, dizia que acreditava que iria morrer e perdeu a consciência antes de chegar ao prédio. A médica iniciou os primeiros socorros até a chegada do Samu, que realizou tentativas de reanimação por cerca de 40 minutos. A morte foi confirmada às 10h05.

O corpo de Roseli será trasladado para Jardim nesta quarta-feira (27). O velório ocorrerá na Capela da Pax Universal, em horário ainda não informado. Exames periciais foram solicitados para determinar a causa da morte.

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