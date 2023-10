Moradora de MS morre em acidente no interior de São Paulo

Clarecinda Rocha Batista, de 76 anos, morreu em um grave acidente durante a manhã de segunda-feira (9), na região de Ilha Solteira, em São Paulo. Ela estava indo para a cidade de Jales (SP), fazer um tratamento médico.

Conforme as informações do site Ilha News, a idosa estava em um Chevrolet Prisma com placas de Nova Andradina, cidade de onde havia saído, acompanhada de outras duas mulheres, de 41 e 52 anos. Todas seriam moradoras do Distrito Nova Casa Verde.

O veículo em que as mulheres estavam teria aquaplanado em uma curva na rodovia SP-595, entre Ilha Solteira (SP) e Santa Fé do Sul (SP). Por conta disso, acabou saindo da pista e capotando várias vezes antes de parar às margens da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer a idosa até o Hospital Regional de Ilha Solteira, mas ela teve várias paradas cardíacas e não resistiu aos ferimentos, falecendo momentos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Militar esteve na cena do acidente fazendo as apurações iniciais sobre o caso, que será investigado.

