Moradora de rua é agredida pelo companheiro durante conversa em Costa Rica

Uma jovem, de 23 anos, após ser espancada pelo namorado, de 25 anos, durante a noite de quarta-feira (26), na cidade de Costa Rica. Os dois vivem em situação de rua na cidade.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site MS Todo Dia, a vítima contou que estava conversando com o companheiro quando, do nada, o autor passou a agredir a mulher com tapas no rosto e torcendo seu antebraço.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal.

O autor, identificado como ‘Nego Jão’, fugiu após as agressões. As equipes da PM realizaram rondas pela região, mas não encontraram o homem. O caso está sendo investigado.

