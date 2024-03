Moradora de rua Ã© encontrada morta em calÃ§ada na Avenida Guaicurus

No início da noite desta sexta-feira (1°), moradora de rua, de 39 anos, que não teve a identificação revelada, foi encontrada morta em uma calçada em frente a um estabelecimento comercial desativado, na Avenida Guaicurus, região da Vila Aimoré, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e ao chegar pelo local, encontrou a vítima deitada sobre uma manta e toda coberta, inclusive a cabeça.

Consta ainda no registro, que testemunhas informaram que a mulher se movimentava, mesmo estando deitada, no final da tarde, momentos antes do acionamento da polícia.

O irmão da vítima esteve pelo local e contou que a vítima era usuária de drogas e álcool, que já fugiu de clínicas durante o tratamento e, que, recentemente, foi diagnosticada com problema no coração.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe e coletaram maiores detalhes para verificar a causa da morte.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também