Moradora do Damha III cai em golpe e perde quase R$ 6 mil em Campo Grande

Uma moradora do Residencial Damha III, de 45 anos, perdeu R$ 5,8 mil após cair em um golpe durante a tarde de domingo (8), em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que no sábado (7) fez um cadastro em um site de compra e vendas. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação de um número com DDD de São Paulo. Durante a conversa, o suspeito afirmou que seria necessário contratar um seguro obrigatório para concluir a primeira venda na plataforma.

Ainda conforme o registro policial, o golpista disse que os valores pagos ficariam retidos por um período e depois seriam devolvidos. A vítima recebeu um link e realizou duas transferências: uma de R$ 289 e outra de R$ 5.555,55, totalizando R$ 5.844,55.

Depois de perceber que havia sido enganada, a mulher procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também