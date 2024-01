Moradora é rendida e amarrada enquanto bandidos fazem a "limpa" em residência

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Por volta das 03h, deste sábado (3), uma mulher de 59 anos teve a casa invadida por uma dupla armada e pertences roubados, entre eles, um veículo Fiat Toro que estava no imóvel no bairro Santo Antônio, em Ladário.

Segundo o Diário Corumbaense, ela foi rendida quando chegava na residência pela garagem, pela dupla que já esperava dentro do imóvel. A vítima contou que foi amarrada pelos ladrões. Um deles estava armado com revólver e o outro com faca.

Ainda conforme a mulher, enquanto ficou amarrada, viu os bandidos fazerem a “limpa” na casa, levando também um notebook; uma TV LG de 50 polegadas; uma caixa de som; relógio; celular; brincos; furadeira; maquita e ainda a quantia de R$ 3.250,00.

Todos os pertences foram colocados dentro do veículo e os ladrões saíram sentido ao bairro Padre Ernesto Sassida.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, a vítima já estava sendo amparada por um guarda patrimonial. A guarnição iniciou as buscas pelos criminosos, mas não encontrou nem o veículo, nem os suspeitos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também