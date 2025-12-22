Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande

Duas moradoras de um condomínio no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande, se envolveram em uma briga na tarde desta segunda-feira (22), que terminou com lesões corporais e dano a um celular, segundo registro da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, a confusão começou após questionamentos feitos por uma das moradoras em um grupo de WhatsApp do condomínio. A mulher, de 41 anos, relatou que foi agredida no rosto pela síndica, de 43 anos, e apresentava hematomas na região direita da face.

A síndica afirmou à polícia que se aproximou da moradora para conversar sobre os questionamentos e também por supostas ameaças contra cães do condomínio. Durante a discussão, as duas entraram em vias de fato, resultando em escoriações superficiais no rosto, pescoço e braços de ambas.

Ainda segundo a PM, o celular da moradora de 41 anos foi danificado durante a briga, enquanto ela tentava registrar a confusão.

As duas mulheres foram conduzidas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa, dano e vias de fato.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também