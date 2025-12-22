Menu
Polícia

Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande

Uma delas ficou com lesões no corpo e a outra teve o celular danificado

22 dezembro 2025 - 19h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)
Duas moradoras de um condomínio no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande, se envolveram em uma briga na tarde desta segunda-feira (22), que terminou com lesões corporais e dano a um celular, segundo registro da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, a confusão começou após questionamentos feitos por uma das moradoras em um grupo de WhatsApp do condomínio. A mulher, de 41 anos, relatou que foi agredida no rosto pela síndica, de 43 anos, e apresentava hematomas na região direita da face.

A síndica afirmou à polícia que se aproximou da moradora para conversar sobre os questionamentos e também por supostas ameaças contra cães do condomínio. Durante a discussão, as duas entraram em vias de fato, resultando em escoriações superficiais no rosto, pescoço e braços de ambas.

Ainda segundo a PM, o celular da moradora de 41 anos foi danificado durante a briga, enquanto ela tentava registrar a confusão.

As duas mulheres foram conduzidas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa, dano e vias de fato.

