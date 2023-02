Moradoras do Nova Lima viram homem agonizar após levar machadadas na cabeça

O homem encontrado agonizando após levar diversas machadadas na cabeça acabou falecendo na Santa Casa, no final da manhã desta sexta-feira (10). Ele foi encontrado na Travessa Manoel Pereira da Silva, na região do Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, duas testemunhas moram nas proximidades de onde o rapaz estava. Durante a manhã, um motoqueiro teria passado pelo local e avisou as mulheres de que havia um homem agonizando e bastante ferido.

Ao irem chegar o fato, encontram o rapaz ainda com vida acionando o Corpo de Bombeiros imediatamente. As equipes de socorro levaram o homem para o Hospital da Santa Casa, porém, ele faleceu momentos após dar entrada na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia foram até o local onde o rapaz foi encontrado para fazer as apurações iniciais sobre o caso. Não se sabe ainda quantos golpes de machado foram efetuados contra a vítima e a suspeita é de que ele tenha sido 'desovado' no meio do mato.

O caso foi registrado na 2° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, como homicídio simples e será investigado.

