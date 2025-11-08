Menu
Polícia

Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros

Mulheres foram surpreendidas com o fato e não souberam dizer quem seria o responsável

08 novembro 2025 - 13h33Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Brenda Assis)

Três moradoras do bairro Santa Luzia, em Campo Grande, foram surpreendidas com diversos disparos de arma de fogo que atingiram seus respectivos pertences durante a noite desta sexta-feira, dia 7.

Os disparos atingiram portão, o telhado, o sofá e até o veículo de passeio de uma delas. As autoridades estiveram no local para averiguar a situação.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher, de 36 anos, explicou os disparos perfuraram o telhado da residência e atingiu o sofá. Por sorte, nenhuma pessoa estava sentada naquele momento.

A segunda testemunha dos fatos, uma jovem, de 25 anos, disse que o veículo de passeio, estacionado em frente a casa dela, também foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Já a idosa, de 60 anos, relatou aos policiais que o portão da residência em que mora foi atingido por três disparos de arma de fogo. Nenhuma das três mulheres conseguiram dizer de onde partiu os disparos ou quem teria realizado eles.

A ocorrência aconteceu nos seguintes endereços: ruas Adolfo Pereira Barbosa; Santa Efigênia; Santa Gertrudes.

Durante a ocorrência, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe, com auxílio da Polícia Militar.

