Moradores denunciam envenenamento de gatos em condomínio de Três Lagoas

Moradores do Condomínio Pardal, no residencial Novo Oeste, em Três Lagoas, denunciam uma série de envenenamentos de gatos desde a semana passada. Os animais são encontrados mortos ou agonizando nos fundos do condomínio e nas portas das casas, causando medo e tensão na comunidade.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, divulgou uma foto de mais um gato morto, evidenciando a gravidade dos casos. Os residentes pedem investigação e punição dos responsáveis pelos ataques, pois a situação tem gerado insegurança no bairro.

Casos semelhantes têm sido registrados em outros bairros de Três Lagoas. O envenenamento é crime previsto no Código Penal, com pena de dois a cinco anos de reclusão, que pode aumentar se o animal morrer. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Ambientais.

