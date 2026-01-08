Menu
Moradores do distrito de Porto Vilma cobram investigação após mortes de cães em Deodápolis

A população suspeita que os pets estejam sendo vítimas de envenenamento

08 janeiro 2026 - 08h52Vinícius Santos
Um dos cães que morreu - Um dos cães que morreu -   (Foto: WhatsApp / JD1)

Moradores do distrito de Porto Vilma, em Deodápolis, vivem dias de apreensão após a morte de cães por suspeita de envenenamento. Os casos começaram a ser registrados no último sábado (3) e, segundo a comunidade local, pelo menos seis animais já morreram em um curto intervalo de tempo.

A sequência de ocorrências provocou forte reação nas redes sociais, onde moradores relatam tristeza, revolta e cobram a atuação das autoridades. Uma das manifestações pede a intervenção do Ministério Público para que o responsável seja identificado e responsabilizado, classificando os atos como crueldade injustificável contra animais indefesos.

Diante da gravidade da situação, a população pede apuração rigorosa por parte das forças de segurança e dos órgãos competentes. O temor é de que novos casos ocorram, caso medidas preventivas não sejam adotadas e os responsáveis não sejam punidos conforme a lei.

