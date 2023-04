Moradores ouviram disparos horas antes de corpo ser encontrado no Seminário

Moradores do bairro Seminário, na região onde um homem foi encontrado morto nesta quinta-feira (6), afirmaram que vários disparos foram ouvidos pela manhã, algumas horas antes do corpo ser achado.

“Barulho bem alto, parecia rojão. Acordamos umas 8h e pouco com os barulhos”, disse um morador, que preferiu não se identificar.

Apesar das afirmações de moradores da região, a perícia informou que o corpo apresentava somente uma perfuração de bala na região das costas e uma lesão no ombro.

Inicialmente o Corpo de Bombeiros estimou que o homem já estaria morto entre três a seis horas, dado o estado do corpo, porém, somente uma perícia necroscópica poderá determinar quando a vítima foi realmente morta.

Alguns objetos pessoais, como carregador, alicate, chave Philips e outros objetos foram recuperados do corpo e coletados pela polícia. No entanto, nenhum documento foi encontrado.

O corpo será levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

