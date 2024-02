Moraes mantém data do depoimento de Bolsonaro

Leia Também Justiça Defesa de Bolsonaro solicita devolução de passaporte e Moraes envia pedido à PGR

Jair Bolsonaro (PL) está sendo investigado por tentativa de golpe de Estado, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022. O depoimento do ex-presidente está marcado para quinta-feira (22).

A defesa de Bolsonaro pediu para que o depoimento fosse adiado, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou, mesmo os advogados dizendo que ele deseja colaborar com a investigação e provar a inocência, mas que nesse primeiro momento o líder do Partido Liberal deseja preservar sua integridade.

Moraes negou o pedido afirmando que a defesa de Bolsonaro tem acesso ao material da investigação. "Informe-se a Polícia Federal que inexiste qualquer óbice para a manutenção da data agendada para o interrogatório uma vez que aos advogados do investigado foi deferido integral acesso aos autos", escreveu o ministro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Leia Também Justiça Defesa de Bolsonaro solicita devolução de passaporte e Moraes envia pedido à PGR

Deixe seu Comentário

Leia Também