Moraes nega devolver passaporte para Bolsonaro pela segunda vez

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou na última quarta-feira (28) a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi apreendido em fevereiro durante operação da Polícia Federal, chamada de “Tempus Veritatis”, que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente à frente do país.

O pedido negado por Moraes foi o segundo enviado pelos advogados de Bolsonaro ao STF. A defesa do ex-presidente solicitou a devolução do passaporte na última semana.

Os advogados defenderam que Moraes autorizasse a devolução do passaporte para que Bolsonaro viaje para Israel, entre os dias 12 e 18 de maio, a convite do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu.

A decisão de Moraes segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou contrária à devolução do documento para as mãos de Bolsonaro.

