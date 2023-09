Morre adolescente ferido em grave acidente entre carro e poste na Vila Morumbi

O adolescente Raphael dos Santos Raiher, de 15 anos, que estava internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, morreu na tarde desta terça-feira (12). Ele era um dos passageiros do Toyota Etios, conduzido por outro adolescente, que colidiu contra um poste na rua Assunção, na Vila Morumbi, no último sábado (9).

No dia do acidente, o adolescente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e não respondia aos estímulos de dor, toque e verbal dos militares. Ele saiu desacordado do local e foi entregue ao hospital em estado gravíssimo.

A reportagem do JD1 Notícias conseguiu a confirmação do óbito, que foi declarado às 15h40 pelo hospital. Uma familiar também havia publicado nas redes sociais a lamentação da morte do adolescente. "A tia vai te amar para sempre, Raphael Santos", escreveu.

Conforme apurado no dia pela reportagem, Raphael estava como passageiro no banco da frente do carro e havia outros dois adolescentes no veículo: motorista e passageiro do banco traseiro.

A princípio, o jovem que dirigia perdeu o controle na via, arrancou um jardim e acertou um poste de luz, danificando também o portão de uma residência. A suspeita é que o carro tenha derrapado na pista, já que estava com os pneus carecas e chovia no momento do acidente.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local e fez todos os levantamentos possíveis do acidente.

