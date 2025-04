Morre adolescente que se acidentou de moto com o amigo no Octavio Pécora

O adolescente Emanoel Kalebe de Jesus Campos Leonel, de 16 anos, faleceu nove dias depois de sofrer um grave acidente de moto na Avenida Júlia Maksoud, localizada no Bairro Octavio Pécora, em Campo Grande, no dia 22 de março.

Conforme o apurado pelo JD1, uma testemunha detalhou que eles seguiam de moto para entrar na avenida quando não respeitaram o 'Pare'. Por conta disso, a moto que ele estava junto com um amigo foi atingida por um caminhão que seguia pela preferencial.

A colisão jogou Emanuel no meio da rua, onde ficou agonizando até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele foi socorrido em estado gravíssimo, sendo levado para a Santa Casa, onde ficou internado até falecer na tarde de segunda-feira (31).

Amigos do adolescente, que era presidente do grêmio estudantil na escola que estudava, usaram as redes sociais para se despedir. “Você lutou, mas Deus te levou para morar com Ele. Lembro da nossa última conversa antes do acidente. Que agora você cuide de nós e vá em paz”.

Por meio de nota, a escola que Emanuel estudava lamentou o ocorrido. Na noite de ontem, os alunos do período noturno não tiveram aula. Confira na integra:

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de nosso querido aluno Emanuel, presidente do Grêmio Estudantil e exemplo de dedicação, amizade e liderança. Sua passagem por nossa escola deixou marcas inesquecíveis, e seu legado continuará vivo em nossos corações.



Emanuel sempre será lembrado por sua alegria, compromisso com os colegas e seu desejo de construir uma escola melhor para todos. Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família e amigos, desejando força e conforto.”

Ainda pela internet, o pai do outro menor, que estava na moto junto com o Emanuel, se despediu do rapaz. “Meus sentimentos aos familiares do menino Emanoel Kalebe. Que Deus o guarde no coração. Um abraço em nome de meu filho. Amigos para sempre”.

O JD1 tenta contato com o genitor do jovem para apurar seu estado de saúde.

A despedida de Emanuel está acontecendo na Capela Campo Grande, localizada na Rua 13 de Maio, 4588. Após isso, o corpo do adolescente será transladado para Rondonópolis, no Mato Grosso, onde será sepultado.

