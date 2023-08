Morre detento da Gameleira atingido com tiro na cabeça na Gunter Hans

O detento da Gameleira ferido com um tiro na cabeça, na manhã desta segunda-feira (7), em frente a um supermercado na Avenida Gunter Hans, na região do bairro Guanandi, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos e faleceu dentro da viatura do Corpo de Bombeiros. Ele foi identificado como Adriano Silva da Costa, de 22 anos.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o jovem estaria cumprindo pena no regime semi-aberto no presídio e teria passagens policiais por porte de arma e tráfico de drogas.

Nesta manhã, Adriano estaria seguindo para seu trabalho quando foi surpreendido por um pistoleiro que rapidamente o atingiu com um disparo. A principal suspeita é que o criminoso já estaria esperando por ele, ou seja, armado uma emboscada.

Ainda segundo apurado, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, conseguiu atender a vítima com sinais vitais, mas durante a tentativa de estabilização dentro da viatura, o jovem não resistiu e morreu.

O corpo dele foi encaminhado para o necrotério do UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

A Polícia Militar preserva a cena do local até que a Polícia Científica e a Polícia Civil realize os trabalhos de investigação e registre a ocorrência.

