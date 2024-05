Morre homem apedrejado por grupo em um campo de futebol de Dourados

Flávio Maury de Souza, 44 anos, que havia sido socorrido em estado grave após ser espancado e apedrejado em um campo de futebol, localizado no bairro Jardim Santa Maria em Dourados, morreu no Hospital da Vida.

Conforme o já informado pelo JD1, o homem teria sido encontrado por testemunhas, já inconsciente e caído em um campo de futebol.

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado caído em campo de futebol após ser apedrejado em Dourados

As testemunhas então acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. No local, os militares foram informados de um grupo, de três homens, teria agredido a vítima com pedradas e tijoladas na região da cabeça.

Diante da situação, Flávio foi socorrido em estado grave, sendo levado para o Hospital da Vida. Porém, ainda na noite de sábado (11), ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

O óbito foi informado por um sobrinho da vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade, onde o caso acabou sendo registrado como homicídio doloso, se o crime é praticado em concurso de duas ou mais pessoas.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem é encontrado caído em campo de futebol após ser apedrejado em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também