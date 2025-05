Morre homem baleado após tentativa de fuga e confronto com a PM na Capital

Morreu o homem, identificado como Erick Miranda Gomes, de 27 anos, que foi baleado após tentar fugir e entrar em confronto com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (7) na Rua Marginal Bálsamo, na região do Bairro Cohab, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, Erick era custodiado e cumpria a pena em regime aberto.

De acordo com a polícia, os agentes estavam na região e, ao notarem um veículo suspeito, realizaram abordagem, momento em que Erick saiu do veículo e empreendeu fuga em direção de matagal da região. Erick, que estava armado, entrou em confronto com a polícia e acabou sendo alvejado.

Ele chegou a ser socorrido ainda com vida no local e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

