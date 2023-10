Morre homem baleado em posto de saúde do Santa Emília

Gabriel Soriano da Silva, de 27 anos, que foi baleado na frente à Unidades de Saúde da Família (USF) Santa Emília, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (26), morreu no Hospital da Santa Casa. Ele foi atingido por dois disparos efetuados pelo ex-marido de sua atual esposa, o vigilante identificado como Jones Vera Gonçalves, de 39 anos.

O JD1 levantou ainda no local, que a vítima chegou com a esposa e o filho, de apenas 3 anos, na unidade para ela pegar um papel. O que a família não esperava era que Jones estaria no local acompanhando da sua atual esposa.

Uma briga antiga do ex-casal teria motivado os disparos, sendo três efetuados. Dois acertaram a região do tórax da vítima e o outro atingiu o vidro traseiro do carro em que a família estava, passando a poucos centímetros do bebê, que estava sentado na cadeirinha.

Gabriel chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo momentos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Equipes da Polícia Civil, através da 6ª Delegacia, estão procurando pelo autor que fugiu logo após o crime. O caso está sendo investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também